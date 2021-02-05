«Ни пуха, ни пера»: Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе

Фото: Дарья Хваткова

Прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live прокомментировал закупку стульев стоимостью более 100 тысяч рублей за штуку для Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове.

«Как так можно было закупить стулья по 100 тысяч рублей, у которых даже ни пуха, ни пера нет. Зачем делать закупку с явными превышениями, очевидными для всех, непонятно», – отметил Грибов.

На данный момент 53 стула находятся в музыкальной школе. Несмотря на то, что дело в суде еще не заркыто. «Пока в суде точка не поставлена, разбирательство не закончено», – отметил Иван Грибов.