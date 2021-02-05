Собаке, которая в Усвятах искала хозяина на «Ниве», нашли новый дом

Фото: "Новая жизнь" Усвятский район

Собачку, которая искала хозяина на «Ниве», забрали в добрые руки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в газете «Новая жизнь» Усвятского района.

Собака появилась на автозаправочной станции в поселке Усвяты в ночь с 16 на 17 января. Более двух недель она, не убегая далеко, жила возле станции. В руки особо не давалась: когда к ней подходили близко, предупредительно рычала.

Местные жители назвали собаку Найденыш и подкармливали ее, помогая ей пережить морозные январские дни. Несколько дней назад её забрали в новый дом. Как отметили в газете, теперь ее зовут Найда.