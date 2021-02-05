Арехологи рассказали псковичам о тайнах Гремячей горы

Фото: Археологический центр Псковской области

Специалисты «Археологического центра Псковской области» рассказали псковичам о тайнах Гремячей горы. Они сообщили в своем Instagram-аккаунте, что сегодня завершили последний полевой раскоп, начатый в конце года.

«Наконец-то мы можем рассказать вам о тайнах Гремячей горы, не опасаясь ночного визита "чёрных копателей"», – поделились археологи.

Фото: Археологический центр Псковской области

Специалисты раскрыли и подробно изучили два каменных склепа, расположенных в южном приделе и перед притвором. В склепе были обнаружены несколько погребения, относящиеся к XVII-XVIII векам.

В раскопах были найдены нательные кресты, золотное шитье, фрагменты обуви. После антропологических исследований, определения пола и возраста костяков останки будут перезахоронены рядом с церковью. «О находках и истории "обитателей" склепа мы расскажем в следующей публикации», – пообещали археологи.