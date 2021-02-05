Псковским школьникам назвали даты сдачи ЕГЭ в 2021 году

Фото из архива КП

Основной период сдачи ЕГЭ в Псковской области начнется 31 мая. Первыми экзаменами школьники сдадут географию, литературу и химию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Для сдачи русского языка выделят два дня: 3 и 4 июня. Профильную математику предложат сдать 7 июня, историю и физику - 11 июня, обществознание - 15 июня, биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам - 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в два дня: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике школьники впервые будут сдавать полностью за компьютерами. Для экзамена выделили два дня: 24 и 25 июня.

Кроме этого, школьникам, по традиции, предоставят резервные дни сдачи ЕГЭ: 28, 29 июня и 2 июля. Базовую часть математики отменили.

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