В Пскове создадут штаб-квартиру Русского географического общества

Фото: официальный сайт Псковской области

В Пскове появится штаб-квартира Русского географического общества. Она уже имеется в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил заместитель исполнительного директора - директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов.

«Штаб-квартира в Пскове, на мой взгляд, может быть таким западным штабом. Для этого здесь есть всё: инициатива, готовый проект. Вообще такие штаб-квартиры должны появляться в ключевых регионах страны. Они будут местом сбора членов РГО. Штабы – это и научно-образовательные центры, и библиотеки, и коворкинг-центры, и место сбора молодежных клубов. Я хотел бы сделать упор именно на этом», – заключил Корлыханов.

РГО подписало соглашение о взаимодействии с администрацией Псковской области 21 августа прошлого года. Также РГО плотно слотно сотрудничает с Псковским государственным университетом.

Сергей Корлыханов отметил, что в Псковской области есть возможность организовать молодежный форум или детский военно-патриотический лагерь и направить силы на развитие военно-патриотического направления с помощью поискового объединения.