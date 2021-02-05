Псковичи старше 60 лет с ОРВИ смогут сделать тест на COVID-19

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Псковичи старше 60 лет с симптомами ОРВИ смогут обследоваться на наличие заражения COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал соответствующий документ. В нем сообщается, что медицинские работники, находящиеся непосредственно с коронавирусными пациентами должны проходить еженедельное тестирование.

Ответственными за исполнение постановления назначены главные врачи «Псковской городской поликлиники», «Детской городской поликлиники», «Псковской областной клинической больницы» и «Псковской межрайонной больницы». Врио главврача Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николай Калинин обеспечит подготовку лабораторий к тестированию.