Госархив опубликовал материалы о расстреле мирных жителей под Великими Луками

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Госархив Псковской области опубликовал материалы о расстреле мирных жителей под Великими Луками.

Работники архива отметили, что решили сделать серию публикаций о «злодеяниях фашистов» на территории Псковской области. Связано это с тем, что в феврале сразу несколько районов Псковской области вспоминают тех, кто освобождал эти территории в годы Великой Отечественной войны.

Первым архивисты решила опубликовать акт от 25 января 1943 года. В нем содержатся данные о расстреле мирных жителей под Великими Луками.

Фото: псковский госархив

«В июле 1941 года южнее деревни Кулево были зверски замучены и расстреляны коммунисты, комсомольцы и колхозники. Работник электростанции Валентин Янкевич, комсомольцы Назарова, Семенова, Анатолий Богданов были расстреляны в упор на глазах у колхозников деревни» , – написано в документе.

Изуродованные тела расстрелянных лежали на всеобщем обозрении несколько суток. Немцы просто запретили их хоронить. Двое местных жителей попытались выкрасть тела и похоронить, но были схвачены и после пыток расстреляны.

«Тело одного из них – комсомольца Егорова удалось опознать. Второй человек был настолько изуродован после пыток, что остался неопознанным», – отмечено в документе.