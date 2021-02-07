Более 200 мероприятий памяти Александра Невского проведут в Псковской области в 2021 году

Фото: Максим Евдокимов

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летний юбилей великого князя Александра Невского. История его жизни неотъемлемо связана с Псковской областью. Поэтому к этой дате решено провести порядка 200 мероприятий. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил Михаил Ведерников.

Одной из главных событий года станет музыкальный проект «Славься, Русь». В нем примут участие губернаторский симфонический оркестр, сводный хор Пскова и Санкт-Петербурга, а также солисты Мариинского театра.

«Александр Невский известен не только как великий полководец и защитник Русской земли, но и как святой, который считается небесным покровителем воинов. Рассчитываем, если позволит эпидситуация, провести фестиваль военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище», где будут представлены интерактивные площадки, дефиле исторического костюма, полноконтактные массовые бои-бугурты. Планируется переиздание листов из Лицевого летописного свода, посвящённого великому князю», – поделился Михаил Ведерников.