40 человек заболело коронавирусом в Псковской области за сутки

Вылечилось от коронавируса за сутки в Псковской области 102 человека

За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 40 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 30 тысяч 254 человека.

За сутки 102 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 18 тысяч 881 пациент.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 255 тысяч 556 человек,а за сутки – 534 человека.

"Не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики. Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию – это единственный способ надёжно защититься от COVID-19", – отметил Михаил Ведерников.