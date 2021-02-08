Псковские медики рассказали о сроках восстановления обоняния и вкуса после коронавируса

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Возвращение вкуса и запаха после выздоровления от COVID-19 происходит у каждого в индивидуальном порядке. Об этом рассказали врачи Псковской областной инфекционной больницы в её Instagram-аккаунте.

Заведующий приемным отделением Псковской областной инфекционной больницы, врач-хирург Артём Абдуллаев отметил, что точное время возвращения чувствительности определить сложно. Это происходит у каждого индивидуально, так как причиной сбоя является осложнение со стороны Центральной нервной системы. «Научное сообщество исследует каждый случай для выяснения причин», – отметил он.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, переболевшая коронаврусом, отметила, что у нее частичное восстановление началось лишь через три месяца. «Некоторые из ощущений возвращаются в изменённом виде», – подчеркнула она.

Кроме того медики отметили, что у некоторых пациентов может пропасть либо вкус, либо обоняние. Хотя, чаще всего, пропадает и то, и другое.