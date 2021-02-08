Псков вошёл в список 15-ти городов с самой высокой стоимостью бензина

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Псков занял 73-е место по доступности бензина для населения. Такие данные предоставили РИА "Новости".

"Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2021 года можно купить на Крайнем Севере в Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области" - пишет РИА.

Самый дешёвый бензин в России обойдется в 40,04 рубля (Челябинская область). Максимальную стоимость зафиксировали в 60 рублей за литр (Чукотский автономный округ).

Если рассматривать цену топлива и максимальное количество его покупки на среднемесячную зарплату псковичей в начале 2021 года, то наш регион занял 73-ю строчку рейтинга. А значит - занимает 13 место по труднодоступности бензина для населения.