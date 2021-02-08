Псковичей приглашают поучаствовать в Российско-Венгерском конкурсе «МИР создаю Я»

.

Юных жителей Псковской области приглашают принять участие в Международном конкурсе «МИР создаю Я» - 2021. Об этом Комсомольской правде в Пскове сообщили в администрации региона.

«Конкурс является частью Международного проекта детской народной дипломатии «МИР создаю Я». Его цель — предоставление площадки общения для детской и молодежной дипломатии Венгрия — Россия через иллюстрации, стихи и репортажи» - рассказывает учредитель и организатор кконкурса венгерская компания Дом Здоровья и Культуры «Szlávjánszkij Szpirit KFT».

Участвовать приглашаются школы, вузы, творческие коллективы и учреждения культуры Псковской области. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.