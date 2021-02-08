Жители Невельского района начали массово прививать собак и кошек

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Бесплатную вакцинацию собак и кошек проводят в Новосокольническом районе, где сейчас ввели карантин по бешенству, сообщает ГТРК «Псков».

Вакцинацию начали с деревни Насва, где женщина заболела бешенством после укуса хорька. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент домашних животных бесплатно прививают по заявкам их хозяев.

Жителей района призывают относиться к ситуации серьезно, так как бешенство является общей болезнью для людей и животных и может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу.