Эксперты ПАИ рассказали о 10 важнейших событиях января

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Псковское агентство информации подготовило к публикации ТОП-10 событий за январь на основе мнений экспертов.

Январь, несмотря на новогодние выходные, был очень насыщенным. В ТОП-10 событий месяца эксперты включили несанкционированные акции протеста, открытие детского корпуса инфекционной больницы, принятие решения о модернизации электросетевого хозяйства региона. Кроме того, в списке важнейший событий - присвоение Псково-Изборскому музею-заповеднику и псковскому театру федерального статуса.

В составлении рейтинга принимают участие представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.