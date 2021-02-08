На Завеличье в Пскове идут объемные работы по замене изношенных труб

Фото из Instagram-аккаунта ПТС

В Пскове в районе Завеличья на улице Юбилейной возле дорма №71а Псковские тепловые сети меняют трубы, которые износились со временем. Об этом организация сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Все старые трубы выполнены из железа и срок его эксплуатации во многом уступает новейшим полипропиленовым. Те участки, которые ремонтируются на улице Юбилейной, как раз и выполнены из этого материала.

Фото из Instagram-аккаунта ПТС

«Коррозионные процессы почти не влияют на материал, плотность и термостойкость меньше. Даже если вода долго контактирует с поверхностью, влага не проникает внутрь конструкций на основе этого материала» - объяснили специалисты теплосетей.

Работа по замене старых труб очень сложная. Технически соединить новые полипропиленовые и железные трубы просто невозможно. Для этого придумали выполнить изоляцию стыка труб с помощью того же материала - полипропиленова.