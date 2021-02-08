1401 рубль стоит бюджетное свидание в Пскове

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 1401 рубль обойдется псковичам бюджетное свидание в родном городе. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в журнале «Т-Ж».

Что же входит в эту сумму? Влюбленные смогут сходить вместе в кафе, поужинать, выпить два кофе и захватить с собой литровую бутылку с пивом. Также в стоимость войдут два билета в кино и поездка в такси на 4 километра.

Фото: journal.tinkoff.ru

В среднем в России такое свидание будет стоить 1671 рубль. Дороже всего романтический вечер обойдется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, там за вышеперечисленное придется расстаться с 2582 р. Дешевле всего отдых для двоих в Ингушетии - 1025 рублей. Правда стоимость пива в этом месте не учитывалась, так как местные статистики не отслеживают цены на этот напиток.