До конца ноября 2021 года в Великих Луках достроят подземный переход

Фото: Луки.Ру

Строительство подземного пешеходного перехода на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках завершится не позднее 30 ноября 2021 года, сообщает портал Луки.ру со ссылкой на и.о. первого заместителя Главы Администрации города по инфраструктуре.

Валерий Астраханцев рассказал, что сейчас ведется диалог с подрядчиком, чтобы работы закончить пораньше. «Планируем, что к 1 сентября основной пласт работ по этому объекту будет выполнен и мы сможем пустить транспорт», — отметил замглавы администрации города по инфраструктуре. Он также обратил внимание на то, что строительство подземных переходов непростой вид работ, требующий внимательности и аккуратности.

Строительство подземного перехода ведется в рамках реконструкции перекрестка. Ранее специалисты отмечали, что такое решение позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» при съезде с путепровода.