В «ЛизаАлерт» развенчают мифы псковичей на онлайн-лекции 9 февраля

Фото отряда "Лиза Алерт"

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашают псковичей на онлайн-лекцию. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в региональном отделении отряда.

"Мы будем рассказывать об основной деятельности отряда, развеивать мифы о нас и познакомим с различными направлениями в отряде. И, конечно, ответим на все возникшие вопросы" - сообщают участники отряда. Поучаствовать можно всем желающим бесплатно по предварительной регистрации. Онлайн-встреча состоится во вторник, 9 февраля, в 19:00 на платформе WEBINAR (для телефона необходимо скачать приложение).