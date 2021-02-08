С 8 февраля из Пскова в Москву будет 5 рейсов в неделю

Фото: Иван ВИСЛОВ

С сегодняшнего дня число авиарейсов из Пскова в Москву увеличится до 5 рейсов в неделю.

Кроме того, внесены коррективы в расписание авиаперелётов. Теперь из Пскова в столицу можно улететь в любой день, кроме среды и воскресенья. Из псковского аэропорта самолет будет вылетать в 8 часов утра.

Из Москвы вылет организован в 22:25 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В Пскове самолет будет садиться в 23:45. А уже с апреля авиарейсы из Пскова в Москву будет летать каждый день.