Звёзды Instagram и TikTok выступят весной 2021 года в Ледовом дворце Пскова

Этой весной в псковском Ледовом дворце будут два концерта, которые могут заинтересовать молодежь.

На весну в псковском Ледовом дворце запланировано два концерта популярных среди молодежи групп. Об этом сегодня в эфире ПАИ-live рассказал директор учреждения Иван Штылин.

«Не могу сейчас афишировать эти концерты. Очень известные и именитые среди молодежи группы сегодня изъявили желание в качестве площадки, в апреле и мае месяце, выбрать ледовой дворец», – рассказал спикер.Как стало известно «Комсомольской правде в Пскове», речь идет об известных исполнителях, имеющих более миллиона подписчиков в таких социальных сетях как Instagram и TikTok.

Иван Штылин отметил, что концерты являются для Ледового дворца очень важным источником дохода. Деньги с них направляют на содержание учреждение «Почему-то большинство считает, что наше учреждение полностью бюджетное, но 40 % расходов происходят благодаря платным услугам», – объяснил он и подчеркнул, что надеется на то, что ограничения на количество посетителей до этого времени будет снято.