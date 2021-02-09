81 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

От COVID-19 в Псковской области вылечились за сутки 37 человек

За сутки в Псковской области коронавирусом заразился 81 человек, из них 3 случая зарегистрировано в действующих очагах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 30 тысяч 335 человек.

Вылечились от коронавируса за сутки 37 человек. С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции, по официальным данным, вылечились 18 тысяч 918 человек.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 256 тысяч 336 человек, за сутки провели 780 исследований.