К концу недели в Псковской области могут ослабить ограничения

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Ослабление коронавирусных мер обсудят в Псковской области к концу недели. Об этом сообщил губернатор региона Михаила Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Доля свободных коек держится на уровне выше 40%. Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчения ограничений», – рассказал губернатор и отметил, что послабления рассмотрят в рамках оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в конце недели.

Сегодня в Псковской области зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии 30 тысяч 335 человек заразились COVID-19 в регионе.