Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в Псковской области нестабильной

Татьяна Голикова назвала условие для снятия ограничительных мер в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на брифинге, что в Псковской и Костромской области ситуация с коронавирусом пока остается нестабильной.

«В стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны — это Костромская и Псковская области. Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется», – заявила Голикова.

Она отметила, что карантинные меры в РФ сохранятся, пока у населения не сформируется коллективный иммунитет. Для этого, как отмечает вице-премьер, необходимо привить 68,6 миллиона человек.