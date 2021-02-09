40 литров борща со сметаной раздали нуждающимся на улице Советской в Пскове

Фото из сообщества Пища для жизни

В понедельник, 8 февраля, на улице Советской, 42 вновь состоялась раздача горячих обедов нуждающимся. Отчет о работе проекта опубликовала Псковская Региональная Благотворительная Общественная Организация "Дорога Добра" в сообществе "Пища для жизни".

"Сегодня наши дорогие повара приготовили и раздали горячий и вкусный обед! Угощали наваристым борщом со сметаной (40 литров), макаронами (16 литров), печеньем, хлебом и ягодным компотом (15 литров). Кормили все там же - в пункте выдачи пищи на улице Советской 42" - рассказывают кураторы благотворительной программы "Пища для жизни".

Помогали в приготовлении обедов и раздаче волонтеры Елена Румянцева, Сергей Клюкин и Константин Хохлов. Участие приняли волонтеры команды Молодёжка ОНФ Псковская область, а хлеб испекли в "Настоящей Пекарне".

Волонтеры и кураторы программы "Пища для жизни" готовы принять любую помощь: финансовую, продуктовую или физическую. Для связи можно использовать номер главного организатора Сергея Васькова - 8-911-885-68-04.