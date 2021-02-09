При какой погоде гибнет коронавирус, рассказала профессор биологии

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Как оказалось, погода может не только снизить распространение коронавируса, но еще и вовсе остановить. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет РИА Новости.

Для вируса SARS-CoV-2 благоприятной погодой является слякоть и нулевая температура. Переносится коронавирус может по движению воздуха на 2-3 метра. Сильный ветер высушивает капли при низкой влажности и «выдувает» вирус. Все это сильно увеличивает количество зараженных.

Чтобы погибнуть, COVID-19 необходима морозная и солнечная погода зимой. Летом также можно остановить распространение коронавируса при жаркой и солнечной погоде с ветром и низкой влажностью.