Псковским пенсионерам в Банке России расскажут как не стать жертвой мошенников

Фото из архива КП

Банк России подготовил программу по финансовой грамотности для пенсионеров. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в ЦРБ.

Проект под названием «Пенсион ФГ» подразумевает цикл бесплатных онлайн-занятий для граждан старшего поколения. Занятия проходят как в группах в учреждениях банка, так и индивидуально из дома.

На уроках расскажут, как правильно выбирать финансовые продукты, услуги, а также как составлять личный бюджет. Но самое важные уроки будут касаться вопроса, как не попасть на уловки мошенников.

«Люди старшего поколения не всегда владеют современными технологиями, этим могут пользоваться мошенники. Очень важно, чтобы каждый человек знал, как защитить себя и своих близких от противозаконных действий и не потерять сбережения. Учебный курс Банка России дает возможность получить всю необходимую информацию по актуальным для каждого темам финансовой грамотности» - сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Для участия в проекте нужно только зарегистрироваться на сайте, иметь компьютер или ноутбук с возможностью подключения через интернет. Участникам предложат выбрать тему, удобную дату и время занятия. Во время лекций разрешено задавать вопросы специалистам в прямом эфире.

Онлайн-занятия «Пенсион ФГ» будут проводиться до 23 апреля 2021 года. В прошлом году слушателями стали более шести тысяч жителей Псковской области, включая школьников и студентов.