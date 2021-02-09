2 тысячи вопросов, поступившие на прямую линию с Ведерниковым, будут решены

.

Все вопросы, которые задавали псковичи к прямой линии губернатору Псковской области Михаилве в эфире ГТРК «Псков» на телеканале «Россия 24», будут отработаны. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

Антон Сергеев рассказал, что жители Псковской области задали главе региона около двух тысяч вопросов. При этом, прозвучали около 30 вопросов. «Все вопросы, которые хотели задать, были заданы. Те, которые не попали в эфир ГТРК и «Эха», сейчас отрабатываются комитетами и курирующими вице-губернаторами. <...> Никто не останется забытым. Ничто не уйдет в песок», – отметил он.

Советник главы региона напомнил, что прямой эфир планировался на 80 минут. Однако, когда стало понятно, что есть еще целый ряд злободневных вопросов жителей, руководство ГТРК «Псков» увеличило эфирное время до 90 минут.