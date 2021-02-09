Советник губернатора назвал «реально офигенного фотографа» из Пскова

Фото: Дмитрий Марков

«Реально офигенным фотографом» назвал советник губернатора по СМИ Антон Сергеев псковского фотографа Дмитрия Маркова. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Фотографию, на которой проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса, он считает лучше той, которую Марков продал на аукционе за 2 млн рублей. «Потрясающая фотография», – поделился мнением Антон Сергеев и отметил, что в его галерее есть фотографии и с более примечательными образами.

«Дима Марков - реально офигенный фотограф. Я на него был подписан и видел его фотографии еще до того, как он появился в программе у Дудя. Я о нем знал, и многие знали. Но, надо признать, что при этом почему-то у него не было такой популярности, хотя он выставлялся во Франции», – отметил советник губернатора.

Фотографию с проводницей поезда Псков-Москва Дмитрий Марков разместил в своем Instagram- аккаунте в начале года. «По словам женщины, Феликс приходит каждый день к хвосту поезда в 22:40 уже в течение нескольких лет. Все проводники знают кота и заранее готовят колбасу. Удивительно», – написал фотограф.