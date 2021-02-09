Публикуем видео из псковского наркопритона с кошками

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Пскове полиция пресекла деятельность наркопритона, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Летом этого года 31-летний пскович предоставлял свою квартиру на улице Яна Фабрициуса своим знакомым для употребления запрещенных веществ. 38-летний и 30-летний молодые люди, употреблявшие наркотические средства вместе с хозяином квартиры, были допрошены в качестве свидетелей.

Во время обыска у мужчины обнаружили предметы, предназначенные для употребления наркотических средств.

Организатор наркопритона признал свою вину по всем фактам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Псковский городской суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.