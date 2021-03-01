Детские выплаты в марте 2021: подаем заявление в Псковской области

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Псковские семья, в которых родятся дети до 31 марта 2021 года, могут подать заявление на единовременную выплату. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

"В соответствии с Указом Президента от 17 декабря 2020 года № 797 единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 000 рублей на каждого ребенка" - сообщается в ПФР.

Те, кто уже получали выплату на детей до трех лет и от трех до 16 лет в прошлом году, уже получили 5 000 рублей автоматически на счета в декабре 2020.

Кто не обращался или зарегистрировал рождение ребенка после 1 июля 2020 года должны самостоятельно подать заявление до 31 марта на портале Госуслуг или при личном посещении отделения ПФР. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.