170 новых сервисов для псковичей добавят на портал госуслуг

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В 2021 году запланировано обновление портала госуслуг с добавлением около 170-ти новых. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пресс-брифинге, посвящённом старту нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», пишет РИА Новости.

В настоящее время любой пскович может воспользоваться более чем 400 услугами на сервисе.

«На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно, в этом году будет еще около 170 новых введено. И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. И здесь действительно специалисты по коммуникациям обеспечат короткий эффективный контакт», – отметил Дмитрий Чернышенко.