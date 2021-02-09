Надежда Рагозина заявила, что прививать 100% жителей Псковской области не планируется

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На сегодняшний день уже 6,5 тысяч жителей Псковской области обратились в медучреждения, чтобы сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Пскове 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина отметила, что задачи достигнуть 100% статистики прививаемости населения региона не стоит и даже является невыполнимым. Так как есть те категории граждан, которым не нужна прививка - это граждане младше 18 лет и те, кто переболел и имеют антитела. Кроме того, есть и те, кто имеет медицинские противопоказания к прививке.

«Люди охотно прививаются, но спрос не ажиотажный. Очередей особых нет. Лист ожидания связан не с недостаточностью вакцины, а с пропускной способностью учреждений», – добавила Надежда Рагозина.