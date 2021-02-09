В Пскове состоялась первая встреча по реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Фото: архив «КП»

В администрации города Пскова состоялось первая встреча по вопросу реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Контракт на 320 миллионов рублей на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» заключили 28 декабря 2020 года. В нем планируется современная библиотека, интерактивная выставочная зона и центр поддержки молодежных инициатив.

На данный момент стало известно, что к проектированию реконструкции привлечена псковская подрядная организация, а дизайн-проект будет разработан специалистами из Санкт- Петербурга.

«Наша задача – сделать максимально комфортное и современное пространство. Оно должно быть актуальным и доступным для всех жителей Пскова», - отметил Глава администрации города Александр Братчиков.

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