Псковичам объяснили очереди на вакцинацию от коронавируса

Второй компонент прививки от COVID-19 получили 259 псковичей

Заместитель руководителя профильного комитета регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина объяснила почему возникает лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.

Об этом она рассказала на конференции в пресс-центре «Интерфакса», сообщает Псковское агентство информации.

Надежда Рагозина рассказала, что жители Псковской области охотно прививаются от коронавируса. Лист ожидания связан не с тем, что вакцины не хватает, а с пропускной способностью учреждений.

На данный момент в Псковскую область поступило 13 тысяч 482 дозы вакцины от коронавирус. Прививку от коронавируса первым компонентом вакцины сделали 6,5 тысяч псковичей. Второй компонент прививки от коронавируса в Псковской области получили 259 человек.

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