Привившимся от коронавируса псковичам выдают бессрочную справку

Фото из архива КП

После прививки от коронавируса псковичам выдают бессрочные справки о прививке. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Спикер сообщила, что справка, подтверждающая прививку от новой коронавирусной инфекции не является документом государственного образца. Однако заверяется печатью медицинской организации и является бессрочной.

В Псковской области уже привилось порядка 7 тысяч псковичей. Однако горожанам объяснили очереди на вакцинацию и отметили, почему не будут вакцинировать всех.

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