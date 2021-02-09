10 февраля музеи Пушкинского заповедника можно посетить бесплатно

Фото: Официальная группа Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Завтра вход в музеи Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей будет бесплатным, сообщила представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева. Связано это с тем, что 10 февраля является Днем памяти А.С.Пушкина.

Однако если туристы захотят заказать услуги экскурсовода, заплатить все-таки придется. Билеты для организованных групп в Михайловском, Тригорском, Петровском и музее «Пушкинская деревня» будут продавать согласно ценам, указанным в прейскуранте.

Бесплатными для всех гостей в День памяти Пушкина будет выставка «В свете ж вот какое чудо…» и спектакль петербургского актёра и певца Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой». Пригласительные билеты на спектакль можно получить в кассе музейного Научно-культурного центра, в Пушкинских Горах, на бульвар Гейченко, 1.

Мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями, введёнными из-за распространения COVID-19 в Псковской области.