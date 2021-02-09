Евгения Коряковцева назначили новым заместителем начальника УМВД России по Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Своего нового заместителя, полковника внутренней службы Евгения Коряковцева, представил подчиненным начальник регионального Управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Евгений Коряковцев начал работать в органах внутренних дел в 1999 году и прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя начальника УМВД России по городу Мурманску и за это время был неоднократно представлен к наградам.

Алексей Овсянников пожелал назначенному руководителю успехов на новом месте и достижения высоких результатов. Евгений Коряковцев отметил, что рад приступить к исполнению своих служебных обязанностей.