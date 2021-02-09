Псковский врач развенчала миф о заработке стоматологов

Фото: pixabay.com

Главный врач псковской городской стоматологической поликлиники в эфире проекта ПАИ-live прокомментировала миф о том, что все стоматологи много зарабатывают.

«Есть такой в миф, что если ты закончил стоматологический факультет, ты в обязательном порядке завтра станешь богатым человеком. Ничего подобного», – рассказала спикер. Она обратила внимание на то, что стоматология, как и любая другая медицинская профессия, это долгосрочный проект.

«Несколько лет надо работать, приобретать опыт, учиться всю жизнь, чтобы потом иметь своих пациентов, которые вам доверяют свое здоровье, здоровье своих близких, родных, друзей и так далее. Тогда стоматолог становится уже состоявшимся доктором. Не обязательно каждый стоматолог становится богатым человеком», – рассказала она и отметила, что у хорошего специалиста заработок будет выше.