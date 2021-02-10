76 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

С начала эпидемии в Псковской области выявили 30 тысяч 411 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 76 новых случаев коронавируса. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников.

Вылечилось от инфекции 220 человек, почти в три раза больше, чем заболело. При этом регионе не выявлено новых очагов COVID-19 или случаев заражения в старых.

С начала эпидемии в Псковской области выявили 30 тысяч 411 заболевших коронавирусом, 19 тысяч 138 псковичей уже справились с болезнью. За весь период было проведено 257 тысяч 545 тестов на COVID-19, из них 1 тысяча 209 сделано вчера.