Самолет, летевший в Псков, вернулся в Минводы из-за неубранного шасси

У самолёта, направлявшегося в Псков, не убралось шасси

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Псков, вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации неуборки шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолёт с 39 пассажирами и тремя членами экипажа на борту направлялся в Калининград с посадкой в Пскове из Минеральных Вод. На высоте около 800 футов сработала сигнализация неуборки одной из стоек шасси. Пилот принял решение вернуться в аэропорт.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что посадка в аэропорту Минеральных Вод прошла благополучно и принесли пассажирам извинения за принесенные неудобства.