Бежаницкую пенсионерку обманула "экстрасенс" из телевизора

Жительница Бежаницкого района доверила «экстрасенсу» из телевизора 265 тысяч рублей

В Бежаницком районе «гадалка» под псевдонимом «Ева» обманула пенсионерку на 265 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

История началась банально: 69-летняя жительница Бежаницкого района, увидев по телевизору рекламу услуг женщины-экстрасенса, решила позвонить по указанному в объявлении номеру.

Она хотела рассказать о своих житейских проблемах и попросить «гадалку» помощи. Собеседница представилась Евой и сказала пенсионерке, что сможет помочь. Однако все оказалось не так просто. Чтобы выполнить просьбы пожилой женщины, «экстрасенсу» надо было провести ряд ритуалов. Конечно, не бесплатно.

Пожилая женщина перечислила мошеннице порядка 265 тысяч рублей. Однако помощи от «Евы» не дождалась. Убедившись, что имеет дело с мошенницей, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД обратили внимание на то, что в последнее время в регионе приходится сталкиваться с разными формами мошенничества. Полиция призывает граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами.