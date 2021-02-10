Псков попал в ТОП-5 популярных маршрутов у петербуржцев на 23 февраля

Путешественники из Санкт-Петербурга на 23 февраля выбирают Псков Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Путешественники из Санкт-Петербурга на 23 февраля выбрали Псков, как один из самых привлекательных маршрутов для поездки на поезде. Об этом "Комсомольской правде в Пскове сообщил Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Самое популярное направление из Санкт-Петербурга на февральские праздники на поезде — это Москва. Буквально каждый восьмой билет покупался по этому направлению. В среднем такой билет обходится до 2 453 рублей.

Второе место занял маршрут петербуржцев в Апатиты. Билет в среднем обходится в 3 008 рублей. Это на 28% больше, чем в прошлом году.

В пятерку лидеров направлений из Петербурга попали также Тверь, Сортавала и Псков. Средний чек на поездку на поезде по этим маршрутам с 21 по 23 февраля составляет 2 379 рублей в одну сторону.