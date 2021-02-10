«Поезд Победы» вернется в Псковскую область 20 февраля

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Великие Луки 20 февраля, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе «Театрально-концертной дирекции». В Псковской области «Поезд Победы» простоит с 20 до 22 февраля. Побывать в нем смогут жители Великих Лук и гости города старше 12 лет. Как отметили в пресс-службе, пускать на выставку будут не более 8 человек. Кроме того, попасть на нее смогут только те, кто прошел предварительную регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Об открытии регистрации будет сообщено позднее. В октябре «Поезд Победы» уже приезжал в наш регион. Мало того, Псков стал первым городом, который увидел эту уникальную инсталляцию. Однако выставка вызвала невероятный резонанс из-за того, что попасть на нее смогли единицы. Историко-художественная передвижная выставка посвящена Великой Отечественной войне. Посетители смогут увидеть мирную довоенную жизнь блокадного Ленинграда, станут свидетелями сцен из военных окопов, увидят изнутри военный госпиталь и многое другое.