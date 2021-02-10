Более 11 тысяч человек покинули Псковскую область в 2020 году, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. Почти половина псковичей, 47%, переехало в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В Москву и Московскую область уехали 12%. Как сообщает Псковстат, в целом 2020 году в регионе наблюдался миграционный прирост населения на 1,1 тысячи человек.

Из других регионов страны в Псковскую область прибыли 12 тысяч человек, из них 4,3 тысячи прибыли из других стран: Таджикистана, Украины, Беларуси, Латвии.