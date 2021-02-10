Юрий Киргинцев уходит с поста руководителя «Псковпассажиравтотранса»

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию
Юрий Киргинцев уходит с поста руководителя ГП ПО «Псковпассажиравтотранса», сообщает ПАИ.
Киргинцев рассказал, что он написал заявление об уходе по собственному желанию. Озвучивая причину ухода он отметил, что сделал все, что смог. В пятницу будет его последний рабочий день на посту руководителя предприятия.
Юрий Киргинцев исполнял обязанности генерального директора с октября 2019 года. На предприятии за короткий срок сменилось три руководителя.