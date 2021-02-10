В деревне под Псковом за одну ночь израсходовали двухмесячный трафик интернета

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В деревне Ильинская Красногородского района Псковской области зафиксировано израсходование 200 гигабайт трафика интернета за одну ночь. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире ПАИ-live.

Компания, выигравшая тендер на установку станции мобильного оператора в деревне Ильинская, не рассчитывала на окупаемость. И никак не могла предположить, что за одну ночь израсходуется 1-2 месячный трафик.

«То есть это было вообще непредвиденно от слова «совсем». Но и та базовая станция, которая там стоит, она сейчас окупаема – и очень хорошо окупаема с точки зрения организации, то есть средства региональные были вложены в софинансирование, и, непосредственно, сами они сейчас получают за это прибыль», - сказал Денис Матвеев.

Кроме того, он пояснил, что окупаемость базовой станции выходит от тысячи человек активных абонентов. В этом случае станция самоокупаема в течение трех лет.