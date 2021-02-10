64 услуги станут доступны псковичам на «Госуслугах» к концу 2021 года

В 2021 году еще 50 региональных государственных услуг начнут оказывать в электронном виде, на портале «Госуслуг».

В 2021 году еще 50 региональных государственных услуг начнут оказывать в электронном виде, на портале государственных услуг. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

До 2018 года в Псковской области была только одна электронная услуга – запись в детские сады. На сегодняшний день в регионе оказывают 14 региональных услуг. При этом в регионе муниципальных услуг оказывается всего 114.

«Сложность в том, что вывод одной электронной услуги стоит 170 тысяч рублей. Да еще умножить на 50. Такое невозможно», – отметил Денис Матвеев. На данный момент у региона, в рамках национального проекта, появилась возможность бесплатно выводить услуги на государственный портал.

Среди услуг, которые в этом году будут доступным в цифровом формате, установка рекламных конструкций, перепланировка земельного участка и различные социальные услуги: пособия, материнский капитал, справки о начислении жилищно-коммунальных услуг. «Мы пошли по пути востребованности. Не стали выдумывать какой-то порядок», - объяснил спикер.