В псковских школах нельзя будет пользоваться смартфонами для обучения

В России детям запретили использовать смартфоны для обучения

Школьникам по всей России, в том числе в Псковской области, запретят пользоваться мобильными телефонами в образовательных целях. Об этом сообщает в РИА Новости со ссылкой на начальника управления санитарного надзора ведомства Ирину Шевкун.

Данное правило принято Роспотребнадзором из-за небольшого размера экрана. Отмечается, что минимальный размер экрана для комфортной работы – 12 дюймов.

Запрет не коснется использования планшетов и ноутбуков. Кроме того, не идет речи о том, чтобы отобрать телефоны у детей полностью. Смартфоны в школу носить будет можно, но только для общения и связи с родителями.