Псковичей старше 50 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на коронавирус

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В Псковской области главным врачам медицинских организаций поручили обеспечить обследование на коронавирус лиц старше 55 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами. Ранее это требование касалось только жителей Псковской области старше 60 лет.

Данные изменения внесены в постановление от 4 февраля «О расширении контингентов для тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Псковской области», сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Кроме того в постановлении отмечено, что для псковской городской и детской поликлиник, областной клинической больницы и Псковской межрайонной больницы сохраняется требование раз в неделю обследовать на COVID-19 работников, имеющих риск инфицирования.