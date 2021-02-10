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Порядка 90 мероприятий организованы в Псковской области ко Дню памяти Александра Пушкина

Источник:kp.ru
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В Псковской области ко Дню памяти Александра Пушкина приготовили порядка 90 мероприятий. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Свято-Успенском Святогорском монастыре состоится традиционная лития на могиле с возложением цветов. В центральной библиотеке будут книжные выставки, вечер-реквием и музыкально-поэтический вечер.

В других районах Псковской области организованы различные книжные выставки, беседы и вечера памяти. Для детей проведут различные игровые мероприятия, устроят конкурсы, квесты и онлайн-викторины.